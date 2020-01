Lotte-Büren, Verkehrsunfallflucht

Lotte (ots) - In der Nacht zu Donnerstag (26.12.) ereignete sich an der Einmündung Strotheweg/ Bergstraße ein Verkehrsunfall. Ein Pkw hatte ein Verkehrszeichen und eine Straßenlaterne angefahren und erheblich beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Nach den bislang vorliegenden Erkenntnissen, dürfte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einem schwarzen BMW mit OS-Kennzeichen handeln. Es werden Zeugen gesucht, die den Unfall oder das verunfallte Fahrzeug gesehen haben und nähere Angaben zum Fahrer des schwarzen Pkw's machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

Von Anonymous User