Steinfurt-Bu., PKW-Brand

Steinfurt (ots) - In der Nacht zum Freitag (03.01.2020), gegen 02.20 Uhr, wurde ein PKW-Brand auf der Leerer Straße, unweit der Steinstraße, gemeldet. Als die Beamten am Einsatzort eintrafen, sahen sie aus dem geparkten Seat Flammen aufsteigen. Die eingesetzte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen. Bei den ersten Recherchen stellte sich heraus, dass Feuerwerkskörper für den Brand verantwortlich sein könnten. Unbekannte hatten offenbar Wunderkerzen am PKW platziert. Der Schaden an dem älteren Auto wird mit 500 Euro angegeben. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, Telefon 02551/15-4115.

