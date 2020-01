Verkehrsunfall

Greven (ots) - Am Montag (30.12.19) gegen 16 Uhr fuhr eine Frau auf dem Beschleunigungsstreifen auf dem Schiffahrter Damm in Richtung Greven. Ein vor ihr fahrender schwarzer Kleinwagen mit Warendorfer Kennzeichen (WAF) bremste plötzlich bis zum Stillstand ab. Die Frau fuhr mit ihrem grauen Dacia Logan auf das Fahrzeug auf, welches sich danach unvermittelt wieder in Bewegung setzte und weiterfuhr. Bei dem abbremsenden Fahrzeug handelte es sich vermutlich um einen Fiat, der von einer Frau gelenkt wurde. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/928-4455, zu melden.

