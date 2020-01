Nordwalde, Verkehrsunfallflucht

Nordwalde (ots) - In der Zeit von Freitag (27.12.19), 14.00 Uhr, bis Sonntag (29.12.2019), 19.00 Uhr, wurde auf dem Ollenkamp 32 ein Metallzaunelement beschädigt. Das Zaunelement war Teil einer Grundstücksbefriedung und wurde durch ein Fahrzeug etwa 35 cm eingedrückt. Der entstandene Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. An der Unfallstelle wurden zwei Plastikstücke, vermutlich Teile einer Lampenhalterung, gefunden. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven, Telefon 02571/ 928 - 4455.

Von Anonymous User