Lotte, Verkehrsunfallflucht

Lotte (ots) - Am Freitag (03.01.2020), gegen 17.30 Uhr, kam es auf der Bergstraße in Höhe der Hausnummer 34 zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Die jeweils linken Außenspiegel zweier sich begegnender Fahrzeuge schlugen aufeinander. Dabei wurde der Spiegel eines silbernen Ford Fokus beschädigt. Der Sachschaden beim Ford wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher, zu dem es keine Hinweise gibt, hat seine Fahrt fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

Von Anonymous User