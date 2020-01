Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Am Mittwochmorgen (08.01.2020), in der Zeit zwischen 08.30 Uhr und 09.00 Uhr, ist an der Gravenhorster Straße, auf dem Parkplatz einer Arztpraxis, ein silberner VW Golf angefahren worden. Der Sachschaden, vorne rechts am Kotflügel, beläuft sich auf etwa 500 Euro. Nach Aussage einer Zeugin, könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen blauen VW Golf handeln. Die Polizei sucht weitere Zeugen. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Von Anonymous User