Rheine, versuchter Einbruch

Rheine (ots) - Unbekannte Täter wollten in der Nacht zum Donnerstag (09.01.2020) in eine Bäckerei auf der Emsstraße einbrechen. Die Geschäftsräume waren am Mittwochabend, gegen 19.00 Uhr, von den Mitarbeitern verlassen und ordnungsgemäß verschlossen worden. Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 05.10 Uhr, wurden an der Tür einige Hebelspuren festgestellt. Die Diebe hatten es nicht geschafft, die Tür zu knacken und die Räume zu betreten. Die Polizei bitte um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Von Anonymous User