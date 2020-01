Laer, Transporter aufgebrochen

Laer (ots) - An der Straße "Lange Flagge" ist in der Nacht zum Mittwoch (08.01.2020) ein Fahrzeug aufgebrochen worden. Der Werkstattwagen war am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, dort abgestellt worden. Am nächsten Morgen, gegen 07.00 Uhr, wurde der Diebstahl dann festgestellt. Der oder die Täter hatten sich in den Innenraum des Fahrzeugs begeben und daraus verschiedene Werkzeugmaschinen entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, 02551/15-4115.

Von Anonymous User