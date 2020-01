Rheine, Nachtrag zum Raub: Frau wird die Einkaufstasche geraubt

Mitteilung vom Freitag, 01.01.2020: Am 10.01.2020, gegen 14:10 Uhr, befand sich

eine 76-jähgrige Rheinenserin zu Fuß mit Hilfe ihres Rollators auf dem Gehweg

des Friedrich-Ebert-Rings, als ihr eine männliche Person entgegentrat. Diese

versuchte zunächst, die im Korb des Rollators befindliche Handtasche an sich zu

nehmen. Die Frau wehrte sich gegen die Wegnahme, woraufhin die Person die

Geschädigte zur Seite stieß und diese dadurch zu Boden fiel. Anschließend

ergriff der unbekannte Täter eine weitere Tasche der GES, in der sich Einkäufe

sowie die Geldbörse befanden und flüchtete zunächst zu Fuß, um in unmittelbarer

Nähe ein abgestelltes Fahrrad für die weitere Flucht auf dem

Friedrich-Ebert-Ring in Richtung Bergstraße zu nutzen. Die Rheinenserin wurde

nicht verletzt. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 18

Jahre alt, dunkelblondes Haar, gepflegte Erscheinung, schwarze Jacke u. schwarze

Jeans, schwarzes Fahrrad. Hinweise werden an die Polizei Steinfurt unter der

Telefonnummer 02551 - 15 - 0 erbeten.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell