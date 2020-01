Hörstel-Riesenbeck, Verkehrsunfallflucht

Hörstel (ots) - Ein unbekanntes Fahrzeug hat in der Zeit zwischen Montagnachmittag (06.01.), 16.00 Uhr und Dienstag (07.01.), 13.00 Uhr, im Ortsteil Riesenbeck, an der Straße "Auf dem Bree 2", eine Gartenmauer angefahren und erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Nach dem Unfall flüchtete der Verursacher vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an die Polizei Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Von Anonymous User