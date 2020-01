Lengerich, Greven, Steinfurt, Rheine, Emsdetten, Ibbenbüren, Altenberge, Diebstahlsdelikte/Einbrüche

Lengerich, Greven, Steinfurt, Rheine, Emsdetten, Ibbenbüren, Altenberge (ots) - Ort: Lengerich, Richard-Wagner-Straße, Einfamilienhaus Zeit: 12.01.2020, 18.48 Uhr Um 18.48 Uhr kehrten die Bewohner zurück. Beim Betreten des Hauses wurde festgestellt, dass die zum Garten liegende Küchentür offen stand. Die Geschädigten riefen laut, woraufhin zwei dunkel gekleidete, cirka 20 Jahre alte männliche Personen aus den Räumlichkeiten in den Garten und von dort in Richtung Gluckstraße flüchteten. Das Haus war von den Dieben bereits durchsucht worden. Was entwendet worden ist, kann noch nicht gesagt werden. Eine polizeiliche Fahndung blieb ohne Erfolg. Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

Von Anonymous User