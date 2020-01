Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Am Montagnachmittag (13.01.2020) ist ein weißer Ford S-Max auf Neumarkt angefahren und erheblich beschädigt worden. Der PKW parkte in dem relativ kurzen Zeitraum zwischen 15.00 Uhr und 15.20 Uhr vor der Rossmann-Filiale. Der Sachschaden links am Fahrzeug, im Bereich der Fahrerseite, wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Es werden Zeugen gesucht. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315.

Von Anonymous User