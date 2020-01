Ochtrup, offensichtlich entwendetes Fahrrad, Besitzer wird gesucht

Ochtrup (ots) - In der Nacht von Donnerstag (09.01.2020) auf Freitag kam es in Ochtrup zu mehreren Fahrraddiebstählen in dem Wohngebiet "An den Wiesen" und "Buschlandweg" nebst deren Nebenstraßen. Teilweise wurden die Fahrräder aus unverschlossenen Garagen herausgeholt und über Zäune/Hecken von den Grundstücken heruntergetragen. Vier Fahrräder konnten am Freitagmorgen durch einen Zeugen im Industriegebiet "Am Langenhorster Bahnhof" aufgefunden und von der Polizei sichergestellt werden. Zwischenzeitlich konnten die Besitzer von drei der vier Fahrräder ermittelt werden. Das abgebildete Fahrrad ist bisher nicht als gestohlen gemeldet worden. Dabei handelt es sich um ein rotes Damen-Hollandrad der Marke Amsterdam. Die Polizei in Ochtrup bittet um Hinweise zu diesem Fahrrad, Telefonnummer 02553/ 9356 - 4155.

