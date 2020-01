Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit Verletzten

Ibbenbüren (ots) - Am Donnerstagabend (16.01.2020) hat sich am Autobahnanschluss an der Ledder Straße ein Verkehrsunfall ereignet. Gegen 21.20 Uhr wollte ein 45 Jahre alter Autofahrer aus Hörstel, aus Richtung Laggenbeck kommend, nach links auf die Zufahrt zur A 30 in Richtung Amsterdam fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Wagen eines 29-jährigen Rheinensers. Beide Fahrer erlitten schwere Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die PKW wurden vollkommen beschädigt.

