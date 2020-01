Greven-Schmedehausen, PKW-Aufbruch

Greven (ots) - Eine Autofahrerin stellte ihren PKW am Donnerstagnachmittag (16.01.2020), gegen 14.30 Uhr, am Fahrbahnrand der Straße "Landskrone" ab. Als sie nach 1,5 Stunden, gegen 16.00 Uhr, nach einem Spaziergang zurückkehrte, war ihr Wagen aufgebrochen worden. Der oder die Täter schlugen an dem Fahrzeug eine Scheibe ein und entwendeten dann aus dem Wageninnern eine Handtasche. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

Von Anonymous User