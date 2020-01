Altenberge, Verkehrsunfall

Altenberge (ots) - Eine 43-jährige Autofahrerin ist in der Nacht zu Samstag (18.01.) bei einem Alleinunfall auf der Straße zwischen Altenberge und Billerbeck schwer verletzt worden. Die 43-Jährige war gegen 02.15 Uhr in Höhe "Waltrup 105" aus bisher ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abgekommen. Sie kam mit ihrem Pkw im Straßengraben zum Stillstand. Die Frau aus Billerbeck wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

