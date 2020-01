Mettingen, Raub/Versuch

Mettingen (ots) - Ein unbekannter Mann wollte am späten Sonntagabend (19.01.2020) offenbar die Tankstelle an der Westerkappelner Straße überfallen. Gegen 22.00 Uhr bemerkte die allein anwesende Angestellte, dass ein maskierter Mann den Geschäftsraum betrat. Unmittelbar begab sie sich in einen Nebenraum, verschloss die Tür und brachte sich somit in Sicherheit. Der unbekannte Mann verließ daraufhin den Tankstellenraum, ohne etwas erbeutet zu haben. Er war mit einer blauen Jeanshose und einer schwarzen Jacke mit aufgesetzter Kapuze bekleidet. Er trug schwarze Schuhe und hatte eine dunkle Sturmhaube ins Gesicht gezogen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder zu der unbekannten Person machen können, Telefon 05451/591-4315.

