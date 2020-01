Rheine, Hansaallee/Konrad-Adenauer-Ring Sonntag, 19.01.2020, um 03.38 Uhr Ein

31-jähriger Fahrradfahrer wollte mit seinem Rad die Kreuzung Hansaallee/

Konrad-Adenauer-Ring überqueren. Dabei stürzte er ohne Fremdeinwirkung. Die

aufnehmenden Beamten stellten an der Unfallstelle Straßenglätte durch

überfrierende Nässe fest. Der 31-Jährige verletzte sich bei dem Sturz schwer. Er

wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Metelen, Gronauer Straße Sonntag, 19.01.2020, 08.30 Uhr Eine 65-jährige

Fahrradfahrerin war mit ihrem Rad auf der Gronauer Straße unterwegs. Aufgrund

von Straßenglätte geriet sie mit ihrem Fahrrad ins Rutschen und stürzte zu

Boden. Sie verletzte sich so schwer, dass sie mit einem Rettungswagen zur

stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Ibbenbüren, Wilhelmstraße Samstag, 18.01.2020, 20.47 Uhr, Eine 27-jährige

Fahrradfahrerin war mit ihrem Rad auf der Wilhelmstraße in Richtung Bahnhof

unterwegs. In Höhe des Kepler-Gymnasiums kollidierte sie mit dem Bordstein und

kam zu Fall. Dabei verletzte sie sich so schwer, dass sie mit einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

Ein Appell an alle Fahrrad- und Pedelecfahrer. Beherzigen Sie die folgenden

Tipps ihrer Polizei:

-Überprüfen Sie regelmäßig die Verkehrssicherheit ihres Fahrrades.

Besonders wichtig: funktionieren Bremsen und Beleuchtung?

-Tragen Sie immer einen Fahrradhelm sowie auffällige, möglichst

reflektierende Kleidung.

-Telefonieren ist auch während der Fahrt mit dem Fahrrad verboten,

Ablenkung kann schnell zu Unfällen führen. Fahren Sie nie unter

Alkoholeinfluss Fahrrad.

- Beachten Sie die Verkehrsregeln - Benutzen Sie Radwege und

fahren Sie auf der richtigen Straßenseite. Fahren Sie umsichtig

und rechnen Sie auch mit den Fehlern anderer Verkehrsteilnehmer.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell