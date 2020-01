Ochtrup, 15-jähriger Jugendlicher vermisst

Ochtrup (ots) - Seit dem 12.01.2020 ist der 15-jährige Samuel (Bild siehe Fahndungsportal) aus der Wohngruppe "Frisbee" der Terra Nova e.V. in Ochtrup abgängig. Er ist ohne Wechselbekleidung aus seinem gewohnten Lebensbereich verschwunden und führt lediglich eine Bauchtasche mit sich. Der Vermisste reagiert weder auf Anrufe noch auf Whats-App Nachrichten. Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort des Vermissten machen? Hinweise bitte an die Polizei in Ochtrup, Telefon 02553/9356-4155.

Von Anonymous User