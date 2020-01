Ibbenbüren, versuchter Einbruch

Ibbenbüren (ots) - Unbekannte Täter wollten am Montagabend oder in der Nacht zum Dienstag (21.01.2020) in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Oststraße einbrechen. Dazu stiegen sie auf den Balkon einer Wohnung, wo sie sich an der Zugangstür zu schaffen machten. Es gelang ihnen nicht, diese zu öffnen. Die Einbrecher gelangten nicht in das Gebäude. Der Schaden an der Tür beträgt etwa 200 Euro. Hinweise bitte unter Telefon 05451/591-4315. Die Tatzeit liegt zwischen 18.00 Uhr und 06.00 Uhr.

Von Anonymous User