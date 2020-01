Rheine, Verkehrsunfall am Dienstagmorgen

Rheine (ots) - Ein Radfahrer befuhr am Dienstagmorgen (21.01.2020), gegen 07.45 Uhr, den Friedrich-Ebert-Ring in Rheine Richtung Stadtpark. An der Kreuzung Ludgeristraße missachtete ein entgegenkommender, linksabbiegender Pkw den Vorrang des Zweiradfahrers. Dieser musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Radfahrer prallte gegen einen Ampelmast und verletzte sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05971/9384215 zu melden.