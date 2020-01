Mettingen, Verkehrsunfallflucht

Mettingen (ots) - Am Freitag (10.01.), gegen 16.15 Uhr, ereignete sich im Kreuzungsbereich Neuenkirchener Straße/Bahnhofstraße/Recker Straße ein Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin befuhr sich mit ihrem Pkw, einem schwarzen BMW X1, die Linksabbiegerspur der Neuenkirchener Straße. Dabei kam es zur Kollision mit einem silbernen Kleinwagen, der in gleicher Richtung auf Geradeaus-/Rechtsabbiegerspur der Neuenkirchener Straße unterwegs war. Der Sachschaden an dem schwarzen BMW beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Der Kleinwagen, eventuell ein Ford Focus oder ein Opel Astra mit ST- Kennzeichen, fuhr ohne anzuhalten weiter. Der linke Außenspiegel des flüchtigen Fahrzeugs wurde beschädigt und hing herunter. Die Fahrerin war etwa 70 Jahre alt und hatte dunkelbraune Haare. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die nähere Angaben zu dem beschädigten Kleinwagen oder dessen Fahrerin machen können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

