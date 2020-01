Ochtrup, Einbruch gemeldet

Ochtrup (ots) - In der Nacht zum Mittwoch (22.01.2020) ist in ein Firmengebäude an der Schützenstraße eingebrochen worden. Der oder die Täter zertrümmerten an einem Rolltor die Plexiglasscheiben und verschafften sich dann Zugang zu dem Gebäude. In verschiedenen Bereichen suchten sie dann nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen fanden sie dabei etwas Bargeld, das sie mitnahmen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können, Telefon 02553/9356-4155. Sie fragt: Wer hat im Tatzeitraum, am Mittwoch zwischen Mitternacht und 05.30 Uhr, an der Schützenstraße verdächtige Beobachtungen gemacht?

