Greven, Sachbeschädigung

Greven (ots) - Am EDEKA-Markt an der Schützenstraße ist in der Zeit zwischen Samstagabend und Donnerstagmorgen (23.01.2020) ein Unterstand beschädigt worden. Dieser befindet sich auf dem Parkplatz vor dem Haupteingang des Marktes. Er besteht aus einer Aluminiumkonstruktion mit rechteckigen Kunststoffelementen. Mehrere dieser Elemente sind von Unbekannten aus den Fassungen gedrückt worden. Teilweise wurde versucht diese in Brand zu setzen. Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

Von Anonymous User