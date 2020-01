Greven, Brand gemeldet

Greven (ots) - In der Nacht zum Sonntag (26.01.2020) ist der Polizei gegen 01.40 Uhr ein Feuer "Am Hallenbad" gemeldet worden. Am dortigen Emsdeich sollte eine Mülltonne brennen. Als die Polizeistreife eintraf, waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr damit beschäftigt, ein brennendes Zelt zu löschen. Dieses befand sich auf einer Wiese gegenüber dem Hallenbad. Das Zelt wurde durch den Brand vollkommen zerstört. Auch einige dort stehende Kunststoffstühle wurden beschädigt. Der Sachschaden beträgt einige Hundert Euro. Die Feuerwehr hatte zuvor bereits die brennende Mülltonne am Emsdeich gelöscht. An dem Metallbehältnis waren auf dem ersten Blick keine Sachschäden zu erkennen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

Von Anonymous User