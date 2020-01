Lienen, Sachbeschädigung

Lienen (ots) - Am Lührmanns Weg 1, gegenüber dem dortigen Schulgebäude, ist die Bushaltestelle beschädigt worden. Es konnte gesagt werden, dass dort am Samstagmorgen (25.01.2020), um 09.00 Uhr, dort noch alles in Ordnung war. Am Sonntagnachmittag, um 17.00 Uhr, wurden dort zwei zertrümmerte Scheiben festgestellt. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte unter Telefon 05481/9337-4515.

