Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots) - Am Samstag (25.01.2020), gegen 10.40 Uhr, wurde auf dem Neumarkt 36 ein grauer Opel Vivaro-B hinten rechtsseitig durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Die Schadenshöhe bei dem Opel wird auf 500 Euro geschätzt. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen silbergrauen Ford oder Honda Kleinwagen handeln. Am Steuer saß eine ältere Frau über 60 Jahre. Sie trug eine rote Jacke und hatte dunkle Haare. Die Ermittlungen der Polizei verliefen bislang ohne Erfolg. Deshalb sucht die Polizei nach weiteren Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die sonstige sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug machen können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefonnummer 05971/ 938 - 4215.

Von Anonymous User