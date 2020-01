Emsdetten, Einbruchsversuch

Emsdetten (ots) - Bei einem Einbruchversuch in ein Geschäft an der Kirchstraße haben Unbekannte einen erheblichen Sachschaden an der Eingangstür angerichtet. Die Einbrecher haben sich in der Zeit zwischen Montagabend, 18.30 Uhr und Dienstagvormittag (28.01.2020), 09.15 Uhr, in der Fußgängerzone an dem Shop für Telekommunikation aufgehalten. Bei dem Versuch, die Tür aufzubrechen, richteten sie daran Sachschäden an, die auf etwa 2.000 Euro geschätzt werden. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02572/9306-4415.

