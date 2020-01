Greven, Exhibitionist aufgetreten

Greven (ots) - a) aktuelle Mitteilung vom 29.01.2020 Unweit des Tatortes vom Sonntag (26.01.) ist am Montagnachmittag (27.01.2020) erneut ein Exhibitionist aufgetreten. Ein unbekannter junger Mann hielt sich Montag gegen 17.00 Uhr im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses am Emsweg auf. Im Hausflur des Gebäudes entblößte er sich und zeigte sich in schamverletzender Weise einem Kind. Als in dem Moment ein anderer Mann das Gebäude betrat, flüchtete der Unbekannte. Er war mit einem dunklen Pullover bekleidet und trug eine Mütze. Derzeit ist noch unklar, ob es sich in beiden Fällen um denselben Täter handelte. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

