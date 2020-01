Steinfurt-Bo., Einbruch

Steinfurt (ots) - In der Zeit zwischen Freitagabend und Mittwochnachmittag (29.01.2019) ist in ein Wohnhaus an der Altemarktstraße eingebrochen worden. Der oder die Täter waren in das Gebäude eingedrungen und hatten sich dann nach Wertgegenständen umgesehen. Als die Bewohner zurückkehrten, bemerkten sie sofort, dass alles durchwühlt worden war. Die Täter erbeuteten Bargeld und verschiedene Schmuckstücke, wie Uhren sowie Ringe. Die Polizei sucht Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte unter Telefon 02551/15-4115.

