Lengerich - Fahrradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Lengerich (ots) - Am Donnerstag, den 30.01.2020, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Hagener mit einem Muldenkipper in Lengerich die Schulstraße in Richtung Tecklenburger Straße, als er an der Kreuzung mit der Bergstraße nach rechts in diese einbog und hierbei einen 68-jährigen Fahrradfahrer aus Lengerich übersah und ihn überrollte. Der Fahrradfahrer fuhr ebenfalls auf der Schulstraße in Richtung Tecklenburger Straße. Die Verletzungen des Lengerichers waren so schwer, dass er an der Unfallstelle verstarb. Zur Rekonstruktion des Verkehrsunfalls wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger angefordert. Der LKW-Fahrer aus Hagen erlitt leichte Verletzungen.

Von Anonymous User