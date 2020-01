Sicher leben im Kreis Steinfurt

Rheine (ots) - Mit dieser Kampagne möchte Ihre Kreispolizeibehörde u.a. dazu beitragen, dass sich die Bürger im Kreis Steinfurt sicherer fühlen. Seit März 2019 begleiten deshalb Beamte der polizeilichen Verkehrssicherheitsberatung auch das Seniorenkino in Rheine. Das gibt es seit mehr als 10 Jahren und wird vom Seniorenbeirat der Stadt Rheine in Zusammenarbeit mit dem Cinetech Kino an der Surenburgstraße veranstaltet.

Von Anonymous User