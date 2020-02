Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots) - Am Samstag (01.02.2020), gegen 10.30 Uhr, stellte eine 23-jährige Frau aus Rheine ihren schwarzen Hyndai i 30 vor dem Haus Sandkötters Hof 10 ab. Gegen 12.00 Uhr stellte sie eine Unfallbeschädigung am hinteren linken Radkasten fest. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Am geschädigten Pkw konnte blaue Fremdfarbe vom flüchtigen Fahrzeug festgestellt werden. Der Unfallverursacher hatte sich entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/ 938 - 4215.

