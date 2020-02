Rheine/Mesum, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rheine (ots) - Am Samstag (01.02.2020), gegen 19.10 Uhr, ereignete sich auf dem Burgsteinfurter Damm / Alte Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 68-jährige Frau aus Mesum verletzt wurde. Ein 52-jähriger Pkw Fahrer war mit seinem Opel auf dem Burgsteinfurter Damm in Richtung Elte unterwegs. An der Einmündung Alte Bahnhofstraße wollte er nach links in die Alte Bahnhofstraße einbiegen. Ihm kam ein anderes Fahrzeug entgegen, so dass er beschleunigte, um vor diesem Fahrzeug abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit der Mesumerin, die gerade die Fahrbahn betreten hatte. Die Frau wurde von dem Pkw aufgeladen und zu Boden geschleudert. Sie zog sich Verletzungen an den Armen und an der Hüfte zu. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus.

