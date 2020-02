Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Am Samstag (25.01.2020), in der Zeit von 19.45 bis 20.50 Uhr, wurde auf dem Parkplatz bei McDonald, Rudolf-Diesel-Straße 2, ein schwarzer VW Polo hinten links beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt etwa 500 Euro. Am geschädigten Fahrzeug konnte roter Fremdlack festgestellt werden. Der Parkplatz wird videografisch überwacht. Am Freitag (31.01.2020) konnte die aufgezeichnete Aufnahme eingesehen werden. Auf dem Film ist ein roter Kleinwagen zu sehen, der beim Zurücksetzen aus einer Parklücke gegen den schwarzen Polo fährt. Weitere Angaben zum Kennzeichen und zum Typ des roten Kleinwagens sind nicht möglich. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/ 591 - 4315.

Von Anonymous User