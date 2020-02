Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots) - Am Montagmittag (03.02.) ist an der Weberstraße ein Opel Zafira beschädigt worden. Der Pkw wurde gegen 13.20 Uhr in Höhe der Sparkasse abgestellt. Als der Fahrzeughalter 10 Minuten später zu seinem Fahrzeug kam, stellte er im hinteren, rechten Bereich die Beschädigung fest. Der Verursacher hat sich vom Unfallort entfernt ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Beamten suchen Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem flüchtigen Fahrzeug geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

