Ibbenbüren (ots) - In der Zeit zwischen Freitag (31.01.2020), 16.00 Uhr und Montagvormittag, 11.30 Uhr, haben Unbekannte sich Zugang zum Berufskolleg Ibbenbüren verschafft. Die Unbekannten durchtrennten die Stahlkette einer Tür und gelangten so in die Räumlichkeiten, die zurzeit renoviert werden. Im Gebäude wurde versucht ein Stahlschrank aufzuhebeln, was aber misslang. Die Beamten suchen Zeugen, die zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

