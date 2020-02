Ibbenbüren (ots) - Am Freitag (31.01.) ist es auf dem Parkplatz des Marktkaufs auf der Hansastraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Gegen 14.30 Uhr stellte ein Fahrzeugführer seinen grauen VW Polo im unteren Parkdeck ab. Als der Mann gegen 15.30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, war es an der hinteren linken Stoßstange beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Der Unfallverursacher hat an dem VW einen Zettel mit einer Telefonnummer hinterlassen, bevor er sich von der Unfallstelle entfernte. Die Telefonnummer ist allerdings nicht vergeben. Der Unfallverursacher oder Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315, zu melden.

Von Anonymous User