Verkehrsunfallflucht

Emsdetten (ots) - Am Montag (03.02.) stießen auf der Wilhelmstraße gegen 07.30 Uhr zwei Radfahrer zusammen. Eine 16-jährige war mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zur Schule, als sie mit einem unbekannten männlichen Radfahrer zusammenstieß. Das Mädchen verletzte sich dabei schwer und wurde im Krankenhaus stationär behandelt. Der unbekannte Mann sprach nach dem Unfall das Mädchen noch an, verließ danach aber den Unfallort, ohne sich weiter um die 16-jährige zu kümmern. Der Mann war zwischen 55 und 60 Jahre alt und hielt eine Brötchentüte in seiner Hand. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem Fahrradfahrer geben können, setzen sich bitte mit der Polizei in Emsdetten, Telefon 02572/93060, in Verbindung.

Von Anonymous User