Ibbenbüren, Überprüfung einer Shisha Bar

Ibbenbüren (ots) - Am Mittwoch (06.02.20), in der Zeit von 20.45 Uhr bis 22.15 Uhr, leistete die Polizei bei der Überprüfung einer Shisha Bar auf der Oststraße Amtshilfe. Der Zoll, das Ordnungsamt der Stadt Ibbenbüren, das Finanzamt Ibbenbüren und die Ausländerbehörde Steinfurt fanden sich im Objekt ein, um steuerrechtliche, gewerberechtliche und ausländerrechtliche Vorschriften zu überprüfen. Damit die verschiedenen Behörden ihre Maßnahmen ungehindert treffen konnten, waren Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Steinfurt vor Ort und sicherten die Aktionen ab. Die Personalien aller anwesenden Gäste und des Personals wurden festgestellt. Wegen eines zollrechtlichen Verstoßes wurde eine Strafanzeige gefertigt. Die Beamten des Finanzamtes sammelten Informationen, um in eine spätere steuerrechtliche Prüfung einsteigen zu können. Baurechtliche Vorgaben wurden durch die Beamten der Stadt Ibbenbüren kontrolliert. Weil die Polizei im Zusammenhang mit der Überprüfung einen nichterlaubten Gegenstand nach dem Waffengesetz gefunden hatte, wurde auch hier von den Beamten eine Strafanzeige gefertigt.

Von Anonymous User