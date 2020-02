Rheine, Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rheine (ots) - Auf dem Konrad-Adenauer-Ring hat sich am Freitagmorgen (07.02.2020) ein Auffahrunfall ereignet. Gegen 07.40 Uhr war ein 19-jähriger Autofahrer aus Lengerich auf den vor einer Ampel wartenden Wagen einer gleichaltrigen Frau aus Ibbenbüren aufgefahren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der PKW der jungen Frau auf den davor stehenden Wagen einer 21-Jährigen geschoben. Bei dem Unfall erlitten die 19-jährige Ibbenbürenerin sowie zwei 18 und 20 Jahre alte Frauen aus Ibbenbüren, die in ihrem PKW mitfuhren, leichte Verletzungen. Die drei Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Sachschäden betragen insgesamt etwa 12.000 Euro. An der Unfallstelle waren Betriebsstoffe aus den Fahrzeugen ausgelaufen, die abgestreut werden mussten.

Von Anonymous User