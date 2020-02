Steinfurt, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots) - In der Zeit von Mittwoch (05.02.2020), 19.00 Uhr, bis Donnerstag (06.02.2020), 10.30 Uhr, wurde im Einmündungsbereich Schlatkamp / Meteler Stiege eine Gartenmauer beschädigt. Anhand der Unfallspuren dürfte das unfallflüchtige Fahrzeug vom Schlatkamp nach rechts in die Meteler Stiege eingebogen sein. Hierbei kam das Fahrzeug offensichtlich zu weit nach rechts und touchierte eine Gartenmauer aus kleinen Findlingen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 150 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/ 15 - 4115.

Von Anonymous User