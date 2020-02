Greven, Diebstähle aus Fahrzeugen

Greven (ots) - In der Nacht zum Freitag (07.02.2020) sind an der Schweringstraße und an der Leinweberstraße Fahrzeuge aufgebrochen worden. In der Zeit zwischen 23.30 Uhr und 07.30 Uhr sind die Diebe zu einem an der Schweringstraße abgestellten Mercedes Sprinter gegangen. Nachdem sie die Hecktür aufgebrochen hatten, begaben sie sich ins Innere. Daraus stahlen sie verschiedene Werkzeugmaschinen und verließen den Wagen dann über die Seitentür. Ein zweiter Diebstahl aus einem Firmenwagen ist in der Zeit zwischen Donnerstagabend, 19.00 Uhr und Freitagmorgen (07.02.2020), 06.15 Uhr, an der Leinweberstraße verübt worden. Nachdem die Diebe ein Türschloss des Fahrzeugs geknackt hatten, entwendeten sie aus dem Innern des Renaults ebenfalls verschiedene Werkzeugmaschinen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

Von Anonymous User