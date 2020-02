Hopsten, Körperverletzungsdelikt

Hopsten (ots) - Im Bereich der Einmündung An der Kluse/An der Leuchtenburg ist in der Nacht zum Samstag (08.02.2020) eine junge Frau attackiert worden. Die 18-Jährige war dort gegen 02.30 Uhr alleine zu Fuß unterwegs. Plötzlich erfasste sie ein unbekannter Mann, den sie vorher nicht bemerkt hatte. Der Mann griff ihr in die Haare. Die Geschädigte wehrte sich sofort, wobei sie zu Boden fiel und leicht verletzt wurde. Der etwa 170 cm große Unbekannte ließ von ihr ab und rannte zur Kettelerstraße, wo er dann weiter in Richtung Sparkasse lief. Der Mann hatte schwarze Haare und einen schwarzen Vollbart. Er trug eine graue Kapuzenjacke, eine schwarze Hose -möglicherweise eine Jogginghose- und schwarze Turnschuhe. Die Polizei bittet um Hinweise zu dem Vorfall oder zu dem Unbekannten unter Telefon 05451/591-4315.

