Lengerich, Einbruch in eine Firma

Lengerich (ots) - Nach einem Einbruch in ein Firmengebäude an der Iburger Straße hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die in dem Bereich zwischen Freitagnachmittag (07.02.2020), 16.00 Uhr und Samstagvormittag, 09.40 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Unbekannte Täter hatten sich dort auf das Grundstück eines Unternehmens begeben. Nachdem sie sich Zugang zu den Firmenräumen verschafft hatten, arbeiteten sie sich bis zu den Büros vor. Hier fanden sie einen Tresor, den sie aus den Halterungen brachen und dann mitnahmen. Die Polizei bitte um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.