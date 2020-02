Verkehrsunfallflucht

Mettingen (ots) - Auf der Straße "Höveringhausener Kirchweg", kurz vor der Ibbenbürener Straße, ist ein Stromverteilerkasten durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt worden. Am Dienstag (04.02.) ist die Beschädigung gegen 10.45 Uhr festgestellt worden. In der Nähe gibt es diverse Baustellen, welche mit Materialien beliefert werden. Es ist möglich, dass ein Anlieferungsfahrzeug diesen Schaden verursacht hat. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

