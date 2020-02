Rheine-Elte, Verkehrsunfall

Rheine (ots) - Ein 30-jähriger Autofahrer fuhr am frühen Montagmorgen (10.02.2020), gegen 05.00 Uhr, auf der Elter Straße in Richtung Rheine. In Höhe der Einmündung Milkeweg kam er den Spuren zufolge mit dem Wagen rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er mit einem Leitpfosten. Der PKW fuhr etwa 100 Meter weiter und prallte dort gegen einen Baum. Dabei fiel der PKW auf die rechte Fahrzeugseite. Der Fahrer konnte sich nicht selbstständig aus dem PKW befreien und musste durch die Feuerwehr aus dem PKW befreit werden. Der schwer verletzte Rheinenser wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW ist abgeschleppt worden.

Von Anonymous User