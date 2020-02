Ladbergen, Diebstahl/Einbruch

Ladbergen (ots) - Im Hauptgebäude des Seniorenheimes an der Mühlenstraße ist am Freitagmittag offenbar einen Einbrecher bemerkt worden. Gegen 13.40 Uhr traf ein Zeuge im Flur auf einen etwa 20 bis 30 Jahre alten Mann, den er ansprach, da er ihm verdächtig vorkam. Der Unbekannte antwortete ausweichend und gab vor, dass Gebäude gerade verlassen zu wollen. Nur, er ging dann nicht zum Hauptausgang, sondern in eine andere Richtung. Wenig später stellte sich heraus, dass der 20 bis 30-Jährige das Haus wohl über eine Notausgangstür in Richtung Sporthalle verlassen hatte. Diese war aufgebrochen worden und hatte scheinbar auch als Einstieg gedient. In zwei Zimmern waren Schubladen durchwühlt und nach ersten Erkenntnissen waren Bargeld und persönliche Papiere gestohlen worden. Der 20 bis 30 Jahre alte Mann trug eine schwarze Mütze, einen dunklen Rucksack und eine weiße Jacke, mit roten Applikationen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05481/9337-4515.

