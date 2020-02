Greven-Reckenfeld, Verkehrsunfall am Sonntag

Greven (ots) - Auf der Kreuzung Robert-Bosch-Straße/Werner-von-Siemens-Straße hat sich am Sonntagmittag (09.02.2020), gegen 12.10 Uhr, ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 83-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Fahrzeug die Werner-von-Siemens-Straße und wollte im Weiteren die Robert-Bosch-Straße überqueren. Im PKW fuhren zwei 77- und 80-jährige Frauen mit. Alle drei Insassen kommen aus Emsdetten. Es kam zur Kollision mit dem PKW eines 60-jährigen Autofahrers aus Greven, der auf der vorfahrtberechtigten Robert-Bosch-Straße in Fahrtrichtung Emsdetten unterwegs war. Der 60-Jährige erlitt schwerste Verletzungen. Der 83-jährige Emsdettener und seine 80-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen. Die weitere Mitfahrerin wurde leicht verletzt. Die Unfallbeteiligten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.