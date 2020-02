Tecklenburg / Brochterbeck, Verkehrsunfallflucht mit Personenschaden

Tecklenburg (ots) - Wie erst heute bekannt wurde, kam es am Freitag (07.02.2020), gegen 14.15 Uhr, auf der Niederdorfer Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Eine am rechten Fahrbahnrand in Richtung Ladbergen gehende 17-jährige Fußgängerin wurde von einem an ihr ebenfalls in Richtung Ladbergen vorbeifahrenden Pkw mit dessen rechten Außenspiegel am Arm touchiert. Die Schülerin verletzte sich hierbei am Arm. Der Pkw Fahrer hielt zunächst an, entfernte sich jedoch dann nach einem kurzen Gespräch von der Unfallstelle. Der beteiligte Pkw-Fahrer wird als männlich, etwa 65 Jahre alt, 175cm groß und mit Glatze beschrieben. Bei dem beteiligten Pkw handelt es sich um einen silber-grauen Pkw, vermutlich Kleinwagen. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können oder Hinweise auf den Pkw Fahrer geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Lengerich, Telefon 05481/9337-4515.

Von Anonymous User